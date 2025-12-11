  • Спортс
  • Рич Пол о 82 миллионах Тристана Томпсона в «Кливленде»: «Люди говорят, что я использовал влияние Леброна Джеймса, чтобы дискредитировать меня»
Рич Пол о 82 миллионах Тристана Томпсона в «Кливленде»: «Люди говорят, что я использовал влияние Леброна Джеймса, чтобы дискредитировать меня»

Рич Пол прокомментировал один из известных контрактов своего агентства.

В 2015 году 4-й номер драфта-2011 бигмен Тристан Томпсон получил контракт на 5 лет и 82 миллиона в «Кливленде». Сумму соглашения связывали с вмешательством форварда Леброна Джеймса, надавившего на руководство для продления подходящего ему «большого». Глава агентства Klutch Sports Рич Пол прокомментировал переговоры.

«Это полная чушь. Попытка извратить факты и дискредитировать меня. Я не использовал влияние других игроков. Если бы вы спросили Тайрона Лю (главный тренер), кого он хотел видеть на площадке, когда нужно побеждать, он бы назвал «большого», который может свободно размениваться на всех 5 позициях. Не обязательно полностью останавливать соперника, но максимально затруднять атаку. Который точно знает, сколько держать заслон перед проходом в пик-н-ролле. Такое не покажут в протоколе. Но его нельзя было заменить», – заявил Пол.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Рич Пол
