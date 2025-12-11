«Оклахома» и «Сан-Антонио» встретятся в полуфинале Кубка НБА от Запада
Определились все участники 1/2 финала Кубка НБА.
Победы «Оклахомы» над «Финиксом» (138:89) и «Сан-Антонио» над «Лейкерс» (132:119) окончательно определили всех полуфиналистов Кубка НБА этого сезона.
13 декабря в Лас-Вегасе «Тандер» встретятся со «Сперс», а «Мэджик» сыграют с «Никс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on Prime
