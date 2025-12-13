У Егора Дёмина 3 очка при 1/7 с игры в проигранном матче с «Далласом»

Егор Дёмин неудачно провел матч с «Далласом» Флэгга.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин набрал 3 очка при 1/7 с игры в проигранном матче с «Далласом » (111:119).

Россиянин вышел в старте и за 18 минут также записал на свой счет 1 подбор, 1 передачу и 2 перехвата при 2 потерях.

У выбранного под 1-м номером на драфте-2025 Купера Флэгга 22 очка, 5 подборов и 8 передач.

«Нетс» стартовали с результатом 6-18.