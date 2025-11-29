  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Дэвис: «Как одному из лидеров команды, хотелось быть на площадке. Теперь есть возможность»
4

Энтони Дэвис: «Как одному из лидеров команды, хотелось быть на площадке. Теперь есть возможность»

Энтони Дэвис прокомментировал первый матч после восстановления.

Центровой «Далласа» Энтони Дэвис вышел на матч с «Лейкерс» после 14 пропущенных игр. Дэвис набрал 12 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 блок-шота при 6/10 с игры за 28 минут, «Мэверикс» уступили – 119:129.

«Каждый раз, когда сидишь на скамейке и видишь этих парней, особенно в близких матчах, хочется быть рядом с ними. Как одному из лидеров команды, не терпится выйти на площадку. Это часть соревновательного духа. Теперь у меня есть такая возможность.

Мы не торопились. Но они сдваивались каждый раз, когда я получал мяч. Как только он оказывался у меня в руках, и я поворачивался, два парня уже были рядом. Старался правильно распоряжаться мячом, отдавать передачи. Броски придут, когда у меня будет возможность, ритм тоже наладится», – поделился Дэвис.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoДаллас
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Остин Ривз об Энтони Дэвисе: «Он один из лучших игроков, прикасавшихся к баскетбольному мячу. Не знаю, зачем ему моя майка»
29 ноября, 11:59
Энтони Дэвис (12+5+5) вернулся после пропуска 14 матчей в проигранной встрече с «Лейкерс»
29 ноября, 05:51
Деандре Эйтон перед игрой с «Далласом»: «Моя задача в «Лейкерс» – укрепить защиту и быть заметным на обеих половинах площадки»
29 ноября, 04:25
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
23 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
40 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
сегодня, 19:08
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
7 минут назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
сегодня, 19:06
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37