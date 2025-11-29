Энтони Дэвис: «Как одному из лидеров команды, хотелось быть на площадке. Теперь есть возможность»

Энтони Дэвис прокомментировал первый матч после восстановления.

Центровой «Далласа » Энтони Дэвис вышел на матч с «Лейкерс » после 14 пропущенных игр. Дэвис набрал 12 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 блок-шота при 6/10 с игры за 28 минут, «Мэверикс» уступили – 119:129.

«Каждый раз, когда сидишь на скамейке и видишь этих парней, особенно в близких матчах, хочется быть рядом с ними. Как одному из лидеров команды, не терпится выйти на площадку. Это часть соревновательного духа. Теперь у меня есть такая возможность.

Мы не торопились. Но они сдваивались каждый раз, когда я получал мяч. Как только он оказывался у меня в руках, и я поворачивался, два парня уже были рядом. Старался правильно распоряжаться мячом, отдавать передачи. Броски придут, когда у меня будет возможность, ритм тоже наладится», – поделился Дэвис.