Энтони Дэвис (12+5+5) вернулся после пропуска 14 матчей в проигранной встрече с «Лейкерс»

Энтони Дэвис вернулся на площадку после травмы.

В пятницу состоялось долгожданное возвращение на площадку звезды «Мэверикс» Энтони Дэвиса .

Бигмен вернулся после пропуска 14 матчей в проигранной встрече со своей бывшей командой «Лейкерс » (119:129). Дэвис набрал 12 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 блок-шота при 6/10 с игры за 28 минут.

Энтони перед этим пропустил 14 матчей. Он не играл из-за травмы икроножной мышцы с 30 октября.

Дэвис впервые сыграл против «озерников» в Лос-Анджелесе после февральского обмена.