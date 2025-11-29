Остин Ривз об Энтони Дэвисе: «Он один из лучших игроков, прикасавшихся к баскетбольному мячу. Не знаю, зачем ему моя майка»

Ривз: Дэвис – один из лучших игроков, прикасавшихся к баскетбольному мячу.

После победного матча против «Далласа » (129:119) защитник «Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал момент обмена майками с форвардом «Мэверикс» Энтони Дэвисом .

«Он один из лучших игроков, которые когда-либо прикасались к баскетбольному мячу. Так что я не знаю, зачем ему понадобилась моя майка. Но для меня получить его – это здорово.

Эй Ди – одна из причин того, что я нахожусь там, где нахожусь. Я ему многим обязан, поэтому желаю ему только всего наилучшего», – сказал защитник.

Ривз и Дэвис вместе отыграли 3,5 сезона за «Лейкерс », прежде чем форварда обменяли в «Даллас».