Лонни Уокер и Уилл Клайберн разделили награду MVP 15-го тура Евролиги
Евролиги назвала MVP 15-х матчей турнира.
Самыми ценными игроками 15-го тура Евролиги стали защитник «Маккаби» Лонни Уокер и форвард «Барселоны» Уилл Клайберн.
У Уокера 29 очков, 9 подборов и 1 передача в победном матче против «Виллербана» (92:84). Защитник реализовал 10 из 11 двухочковых, 2 из 8 трехочковых и 3 из 3 штрафных бросков.
На счету Клайберна 28 очков, 3 подбора, 2 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот при 3 точных из 5 двухочковых попыток и 7 из 10 трехочковых. «Барселона» победила «Олимпиакос» (98:85).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
