«Сперс» подпишут двусторонний контракт с Кайлом Мангасом

Кайл Мангас присоединится к «Сан-Антонио».

26-летний защитник Кайл Мангас (193 см) получит шанс проявить себя в «Сан-Антонио ». Баскетболист подпишет двусторонний контракт с командой.

Мангас не был выбран на драфте-2021, провел 2 сезона в Европе (Чехия и Литва) и после этого выступал в G-лиге.

В этом сезоне защитник набирает 18,2 очка, 5,2 передачи, 3 подбора и 1,8 перехвата за 35,8 минуты в матчах за фарм-команду «Сперс».

Клуб отчислит форварда Райли Миникса (25 лет, 201 см), чтобы освободить место в составе.