«Сперс» подпишут двусторонний контракт с Кайлом Мангасом
Кайл Мангас присоединится к «Сан-Антонио».
26-летний защитник Кайл Мангас (193 см) получит шанс проявить себя в «Сан-Антонио». Баскетболист подпишет двусторонний контракт с командой.
Мангас не был выбран на драфте-2021, провел 2 сезона в Европе (Чехия и Литва) и после этого выступал в G-лиге.
В этом сезоне защитник набирает 18,2 очка, 5,2 передачи, 3 подбора и 1,8 перехвата за 35,8 минуты в матчах за фарм-команду «Сперс».
Клуб отчислит форварда Райли Миникса (25 лет, 201 см), чтобы освободить место в составе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
