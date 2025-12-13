  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стэн Ван Ганди: «Не вижу никого другого на уровне «Оклахомы». Далее идут «Денвер», «Сан-Антонио» и «Хьюстон», но только не «Лейкерс»
1

Стэн Ван Ганди: «Не вижу никого другого на уровне «Оклахомы». Далее идут «Денвер», «Сан-Антонио» и «Хьюстон», но только не «Лейкерс»

Стэн Ван Ганди скептически оценил перспективы «Лейкерс».

Эксперт НБА Стэн Ван Ганди не считает «Лейкерс» претендентом на чемпионство в этом сезоне.

«Не думаю, что они являются настоящими претендентами на титул. И я говорил об этом с самого начала. Во-первых, можно посмотреть на статистику. Цифры говорят нам о том, что они были посредственными, результаты говорят, что они были в порядке. Сомневаюсь, что по нынешним меркам у «Лейкерс» есть достаточная глубина состава. Им не хватает скорости, чтобы держаться в ритме оппонентов.

Что касается защиты, то они становятся только слабее, когда три их лучших баскетболиста играют вместе. Ладно еще, когда выходят двое их этих парней – и теперь Джей Джей Редик, очевидно, будет их ротировать – но в концовке на площадке должна быть вся троица.

Им будет непросто. Перед Редиком и его штабом стоит серьезная задача. Они уже отлично справились, максимально используя имеющиеся ресурсы, но я не могу представить их на уровне реального претендента на чемпионство.

Я не вижу никого другого на уровне «Оклахомы». «Денвер», «Сан-Антонио» и «Хьюстон», вероятно, выступают тремя лучшими командами после действующих чемпионов. Но я не вижу «Лейкерс» на этом уровне», – заявил бывший тренер, а ныне эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Араша Маркази
logoДжей Джей Редик
logoХьюстон
logoДенвер
logoЛейкерс
logoСтэн Ван Ганди
logoСан-Антонио
logoНБА
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
НБА. 40+9+8 Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Атланту», 36 очков Остина Ривза не спасли «Лейкерс» в матче с «Бостоном» и другие результаты
6 декабря, 06:45
«Гонка за MVP». Никола Йокич – первый, Топ-3 без изменений, Кейд Каннингем поднялся на 4-е место
5 декабря, 16:45
Рейтинг силы НБА: «Оклахома» – в космосе, «Лейкерс» рвутся в топ-3
2 декабря, 04:10
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48