Шарунас Ясикявичюс о победе над «Монако»: «Выиграть у лучшей команды Европы – это великолепно»

Ясикявичюс после победы над «Монако» назвал соперника лучшей командой Европы.

Вчера «Фенербахче » обыграл «Монако» в насыщенном матче Евролиги, отыгравшись с «-17» по ходу встречи.

Главный тренер турецкого гранда Шарунас Ясикявичюс отдал должное сопернику на послематчевой пресс-конференции.

«Для нас это, конечно, невероятная победа. Мы не играли в Евролиге несколько недель. Я сказал это перед игрой и повторю сейчас: на мой взгляд, «Монако » в настоящее время – лучшая команда Европы. Так что победа над лучшими в Европе – это великолепно для нас. Очевидно, в какой-то момент казалось, что мы не сможем вернуться в игру, но нам удалось. Мы совершили отличный рывок и улучшили защиту. В заключительной четверти игра выровнялась, и мы победили. Ребята приложили невероятные усилия. Их старание, особенно при подборах, было потрясающим. Хотя мы очень плохо бросали трехочковые в первой половине, мы постоянно находили открытые броски, и это было здорово. Игроки боролись до конца, а это самое главное.

В перерыве я сказал им простую вещь. Не совершайте глупых фолов, когда мы уже исчерпали лимит, и постарайтесь реализовать трехочковые броски. Конечно, каждый игрок хочет забивать трехочковые – это уже другая история», – добавил Ясикявичюс.