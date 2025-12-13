4

Шарунас Ясикявичюс о победе над «Монако»: «Выиграть у лучшей команды Европы – это великолепно»

Ясикявичюс после победы над «Монако» назвал соперника лучшей командой Европы.

Вчера «Фенербахче» обыграл «Монако» в насыщенном матче Евролиги, отыгравшись с «-17» по ходу встречи.

Главный тренер турецкого гранда Шарунас Ясикявичюс отдал должное сопернику на послематчевой пресс-конференции.

«Для нас это, конечно, невероятная победа. Мы не играли в Евролиге несколько недель. Я сказал это перед игрой и повторю сейчас: на мой взгляд, «Монако» в настоящее время – лучшая команда Европы. Так что победа над лучшими в Европе – это великолепно для нас. Очевидно, в какой-то момент казалось, что мы не сможем вернуться в игру, но нам удалось. Мы совершили отличный рывок и улучшили защиту. В заключительной четверти игра выровнялась, и мы победили. Ребята приложили невероятные усилия. Их старание, особенно при подборах, было потрясающим. Хотя мы очень плохо бросали трехочковые в первой половине, мы постоянно находили открытые броски, и это было здорово. Игроки боролись до конца, а это самое главное.

В перерыве я сказал им простую вещь. Не совершайте глупых фолов, когда мы уже исчерпали лимит, и постарайтесь реализовать трехочковые броски. Конечно, каждый игрок хочет забивать трехочковые – это уже другая история», – добавил Ясикявичюс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoФенербахче
logoЕвролига
logoШарунас Ясикявичюс
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Шарунас Ясикявичюс – самый успешный баскетбольный европеец. И самый яркий
13 декабря, 21:20Трибуна
Вассилис Спанулис после обидного проигрыша «Фенербахче»: «Это не баскетбол. С таким баскетболом ты никогда не выиграешь титулы»
13 декабря, 04:32
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48