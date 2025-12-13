Вассилис Спанулис после обидного проигрыша «Фенербахче»: «Это не баскетбол. С таким баскетболом ты никогда не выиграешь титулы»
Спанулис: Это не баскетбол. С таким баскетболом ты никогда не выиграешь титулы.
Вчера «Монако» уступил «Фенербахче» в матче Евролиги, упустив 17-очковое преимущество (86:92). После игры главного тренера «Монако» Вассилиса Спанулиса спросили, что пошло не так в четвертой четверти, которую его подопечные проиграли со счетом 13:31.
«Ужасное поведение. Это не баскетбол. Плохой баскетбол. Уродливый баскетбол. С таким баскетболом ты никогда не выиграешь титулы», – ответил Спанулис и тут же завершил интервью.
