Данк Руди Гобера через Квинтена Поста и блок-шот с последующим аллей-упом, перехватом и трехочковым от игроков «Далласа» стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 12 декабря.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник Джа Морэнт («Мемфис»), центровой Руди Гобер («Миннесота»), защитник Макс Кристи, форвард Пи Джей Вашингтон и защитник Клэй Томпсон (все – «Даллас»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
