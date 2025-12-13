Тайрон Лю не явился на пресс-конференцию после поражения от «Хьюстона», «Клипперс» утверждают, что в зале не было журналистов

Сообщения о пресс-конференции Лю противоречат друг другу.

После вчерашнего матча между «Клипперс» и «Хьюстоном», который выиграли «Рокетс» (115:113), репортер Yahoo Sports Келли Айко через пост в соцсетях сообщил, что «парусники» отказались предоставить главного тренера Тайрона Лю для общения с прессой.

Журналист Джастин Руссо решил проверить эту информацию у клуба, получив ответ о том, что Лю был доступен после игры, но в зале для пресс-конференций никого не было.

В ответ на это Айко сообщил, что он направился в зал сразу после финальной сирены. В комнате для интервью было по меньшей мере 4 человека, включая представителя «Хьюстона». Айко и остальным было объявлено, что Лю не будет выступать, поэтому они покинули зал.

Вчера «Клипперс » потерпели 8-е поражение в последних 10 матчах, на данный момент они занимают предпоследнее место в Западной конференции с результатом 6-19.