  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайрон Лю не явился на пресс-конференцию после поражения от «Хьюстона», «Клипперс» утверждают, что в зале не было журналистов
7

Тайрон Лю не явился на пресс-конференцию после поражения от «Хьюстона», «Клипперс» утверждают, что в зале не было журналистов

Сообщения о пресс-конференции Лю противоречат друг другу.

После вчерашнего матча между «Клипперс» и «Хьюстоном», который выиграли «Рокетс» (115:113), репортер Yahoo Sports Келли Айко через пост в соцсетях сообщил, что «парусники» отказались предоставить главного тренера Тайрона Лю для общения с прессой.

Журналист Джастин Руссо решил проверить эту информацию у клуба, получив ответ о том, что Лю был доступен после игры, но в зале для пресс-конференций никого не было.

В ответ на это Айко сообщил, что он направился в зал сразу после финальной сирены. В комнате для интервью было по меньшей мере 4 человека, включая представителя «Хьюстона». Айко и остальным было объявлено, что Лю не будет выступать, поэтому они покинули зал.

Вчера «Клипперс» потерпели 8-е поражение в последних 10 матчах, на данный момент они занимают предпоследнее место в Западной конференции с результатом 6-19.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Келли Айко в соцсети X
logoКлипперс
logoТайрон Лю
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блэйк Гриффин: «Меня расстроила история с Полом, но не отказался от бы предложения «Клипперс» вывести номер из обращения»
13 декабря, 06:02
Нелепый фэйл при вводе мяча из аута – «Клипперс» нашли новый способ проиграть
12 декабря, 22:20
Стив Керр (17,5 млн), Эрик Споэльстра (15) и Тайрон Лю (15) возглавляют список самых высокооплачиваемых тренеров НБА
11 декабря, 08:36Фото
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48