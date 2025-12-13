Уокер Кесслер запрашивал контракт на 120 млн долларов в переговорах с «Ютой»

Кесслер хотел получить от «Юты» соглашение на 120 млн долларов.

По информации DallasHoopsJournal, в прошедшем межсезонье центровой «Юты» Уокер Кесслер рассчитывал получить в общей сложности до 120 миллионов долларов за долгосрочное продление с командой.

«Юта» не была готова идти на такие финансовые условия, поэтому Кесслер выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом.

Центровой завершил текущий сезон из-за операции на левом плече для восстановления разрыва суставной губы. За 5 проведенных матчей Кесслер набирал в среднем 14,4 очка, 10,8 подбора, 3 передачи и 1,8 блок-шота за 31 минуту на площадке.