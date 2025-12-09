«Даллас» готов обменять Дэвиса, Томпсона, Гэффорда и Расселла

«Маверикс» открыты к обмену Дэвиса, Томпсона, Гэффорда и Расселла.

«Даллас» проявлял терпение после ухода Нико Харрисона, настаивая, что хочет увидеть команду в полном составе и без травм, прежде чем принимать решения по сделкам. Однако клуб готов рассматривать обмены некоторых ключевых игроков.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Маверикс» открыты к обмену центровых Энтони Дэвиса и Дэниэла Гэффорда , форварда Клэя Томпсона и защитника Д’Анджело Расселла. Клубы НБА готовятся к тому, что «Даллас » начнет продвигать сделки по этим игрокам.

«Детройт », «Торонто » и «Атланта» могут проявить интерес к Дэвису, рассматривая его как игрока, способного вывести команду на уровень фаворитов Восточной конференции. При этом «Маверикс» не исключают продление контракта с Дэвисом – он имеет право подписать четырехлетнее соглашение на 275 млн долларов предстоящее в межсезонье.

Что касается Клэя Томпсона, то игрок неоднократно заявлял, что хотел бы доиграть последние годы своего текущего контракта в команде-претенденте на титул. Зарплата Томпсона составляет 16,6 млн долларов в нынешнем сезоне и 17,5 млн долларов в сезоне‑2025/26.

Дэниэла Гэффорд подписал трехлетнее продление на 68,8 млн долларов в прошедшее межсезонье, что делает его доступным для обмена по схеме «продлить и обменять». Д’Анджело Расселл имеет опцию игрока на следующий сезон.