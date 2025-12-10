Яннис Адетокумбо приобрел многоквартирный дом в Бруклине
Яннис Адетокумбо вложился в недвижимость в Нью-Йорке.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо является объектом слухов о возможной смене клуба. Главным направлением его интересов считается Нью-Йорк и «Никс».
Адетокумбо приобрел многоквартирный дом в Бруклине за 14 миллионов долларов, инвестировав в недвижимость. Дом находится недалеко от тренировочной базы «Нетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Traded: New York
