«Никс» не получат эксклюзивного окна для переговоров по обмену Янниса Адетокумбо

Если Яннис запросит обмен, «Милуоки» будет вести переговоры со всеми клубами НБА.

Летом «Милуоки » предоставил «Нью‑Йорку » эксклюзивное окно для переговоров об обмене звездного форварда Янниса Адетокумбо . Сам игрок не скрывал, что предпочел бы продолжить карьеру в «Никс», если клуб решит его обменять. Однако в итоге стороны не смогли прийти к соглашению.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, ситуация изменилась: если Адетокумбо запросит обмен по ходу сезона, «Нью‑Йорк» уже не получит преференций. Даже если Яннис сохранит желание перейти именно в «Никс», теперь «Бакс» намерены вести переговоры со всеми заинтересованными клубами лиги.

Марк Стейн: «Бакс» кричат, что не хотят обсуждать сделки по Яннису Адетокумбо, а вся остальная лига просто игнорирует это»