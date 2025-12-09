«Никс» не получат эксклюзивного окна для переговоров по обмену Янниса Адетокумбо
Если Яннис запросит обмен, «Милуоки» будет вести переговоры со всеми клубами НБА.
Летом «Милуоки» предоставил «Нью‑Йорку» эксклюзивное окно для переговоров об обмене звездного форварда Янниса Адетокумбо. Сам игрок не скрывал, что предпочел бы продолжить карьеру в «Никс», если клуб решит его обменять. Однако в итоге стороны не смогли прийти к соглашению.
По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, ситуация изменилась: если Адетокумбо запросит обмен по ходу сезона, «Нью‑Йорк» уже не получит преференций. Даже если Яннис сохранит желание перейти именно в «Никс», теперь «Бакс» намерены вести переговоры со всеми заинтересованными клубами лиги.
Марк Стейн: «Бакс» кричат, что не хотят обсуждать сделки по Яннису Адетокумбо, а вся остальная лига просто игнорирует это»
Источник: ESPN
