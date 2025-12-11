Кевин Портер: «Гарантирую, что когда мы станем выигрывать, вы все равно не услышите ничего позитивного о «Бакс»

Игроки «Милуоки» раздражены освещением ситуации с Яннисом Адетокумбо.

Инсайдер Крис Хэйнс сообщил о разговоре Янниса Адетокумбо с командой на фоне слухов о возможном обмене. Игроки негативно отреагировали на эту информацию.

«Не знаю, не помню никаких встреч. Он не собирал нас как учеников. Такого не было», – заявил форвард Кайл Кузма .

«Всем надо ждать, пока Яннис сам не скажет что-либо. Пока что это все слухи.

Гарантирую, что когда мы начнем выигрывать, и пойдет серия 8-0, 9-0, вы все равно не услышите ничего позитивного о «Бакс». Никто не скажет, что команда раскрылась вместе с Яннисом. Никаких положительных новостей. Больше не буду на такое реагировать», – отмахнулся разыгрывающий Кевин Портер .