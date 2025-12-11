Лука Дончич: «Набрали около 120, этого достаточно для победы. Нужно срочно стать лучше в защите»
Лука Дончич прокомментировал поражение в Кубке НБА.
«Лейкерс» вылетели из 1/4 Кубка НБА, уступив «Сперс» (119:132).
«Они просто постоянно проходили к кольцу. Мы набрали около 120 очков, этого достаточно для победы. Но мы должны понять, как стать лучше в защите.
82 матча, это НБА. Не могу сказать, что у нас очень много времени. Мы должно срочно разобраться с обороной. Но наш показатель в 17-7 пока неплох. Хороший старт, но мы можем стать гораздо лучше. С составом для этого все в порядке», – поделился разыгрывающий Лука Дончич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости