Лука Дончич: «Набрали около 120, этого достаточно для победы. Нужно срочно стать лучше в защите»

Лука Дончич прокомментировал поражение в Кубке НБА.

«Лейкерс » вылетели из 1/4 Кубка НБА, уступив «Сперс» (119:132).

«Они просто постоянно проходили к кольцу. Мы набрали около 120 очков, этого достаточно для победы. Но мы должны понять, как стать лучше в защите.

82 матча, это НБА. Не могу сказать, что у нас очень много времени. Мы должно срочно разобраться с обороной. Но наш показатель в 17-7 пока неплох. Хороший старт, но мы можем стать гораздо лучше. С составом для этого все в порядке», – поделился разыгрывающий Лука Дончич .