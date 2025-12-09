Джейлен Браун: Если хочешь быть MVP, ты должен продать душу и стать симулянтом.

Звездный форвард «Бостона » Джейлен Браун на своей онлайн-трансляции порассуждал, что требуется для того, чтобы стать великим.

«Если ты хочешь быть великим игроком, ты должен продать душу. Ты должен быть симулянтом. Если ты хочешь быть MVP, хочешь быть на самой вершине, ты должен продать душу и просто стать симулянтом.

Это вы скажите, что мне делать? Хотите, чтобы я таким стал? Я могу пойти в зал и начать тренировать все эти вскрики и жесты», – с улыбкой спросил у чата MVP финала-2024.

Действующий MVP лиги Шэй Гилджес-Александер часто подвергается критике за большое количество получаемых в его пользу свистков. В связи с этим лидер «Тандер» получил прозвище «продавец штрафных».