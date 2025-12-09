24

Джейлен Браун: «Если хочешь быть MVP, ты должен продать душу и стать симулянтом»

Джейлен Браун: Если хочешь быть MVP, ты должен продать душу и стать симулянтом.

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун на своей онлайн-трансляции порассуждал, что требуется для того, чтобы стать великим.

«Если ты хочешь быть великим игроком, ты должен продать душу. Ты должен быть симулянтом. Если ты хочешь быть MVP, хочешь быть на самой вершине, ты должен продать душу и просто стать симулянтом.

Это вы скажите, что мне делать? Хотите, чтобы я таким стал? Я могу пойти в зал и начать тренировать все эти вскрики и жесты», – с улыбкой спросил у чата MVP финала-2024.

Действующий MVP лиги Шэй Гилджес-Александер часто подвергается критике за большое количество получаемых в его пользу свистков. В связи с этим лидер «Тандер» получил прозвище «продавец штрафных».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
logoБостон
logoДжейлен Браун
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс считает, что только одна команда НБА способна помешать «Оклахоме» стать Династией – «Бостон»
9 декабря, 06:57
Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя: «У него есть дополнительная хромосома»
9 декабря, 05:06
Джамал Мюррэй и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА
8 декабря, 21:22
Главные новости
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
5 минут назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
22 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Яннис Адетокумбо предпочтет перейти в «Майами», если не сможет оказаться в «Нью-Йорке»
сегодня, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
13 минут назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
40 минут назад
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39