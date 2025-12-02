В Москве прошел «Спорт Бизнес Конгресс». Среди спикеров – Ротенберг, Авербух, Хоркина, Киселева

В Москве прошел «Спорт Бизнес Конгресс».

27-28 ноября на Большой спортивной арене «Лужники» при поддержке Министерства спорта России прошел «Спорт Бизнес Конгресс» – ключевое событие для спортивного бизнеса и индустрии. Мероприятие собрало 1975 участников, в деловой программе выступили 186 экспертов.

На выставке «Спорт Бизнес Конгресса» 27 компаний представили решения для строительства и управления спортивной инфраструктурой, маркетинга, цифровых сервисов и развития массового спорта. Вновь подтвердил свою эффективность формат Бизнес-клуба СБК. В комфортных условиях и с поддержкой специалистов в рамках Конгресса прошло 40 B2B-встреч, каждая из которых имеет потенциал перерасти в заключенный контракт.

В течение двух дней на площадке Конгресса работала многоформатная программа: выставка, пленарные дискуссии, отраслевые сессии, практические кейс-панели и бизнес-клуб. В числе участников – представители федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций, лиг и федераций, профессиональных клубов, девелоперов, инвесторов, операторов спортивных объектов, технологических стартапов и образовательных организаций.

Деловая программа включала 24 сессии и панельных дискуссий. Основными темами стали:

Мастер-класс. Аффирмация на успех или как упаковать свой проект, чтобы его поддержали?

Экспертная сессия. Как захантить лучших специалистов в спорте?

Панельная дискуссия. Спорт 2030: где деньги? – инвестиции, трансформация рынка и новые правила игры в спортивной индустрии ближайших 5 лет.

Кейс-сессия. Жизнь после строительства. Как обеспечить долгосрочную эффективность спортивных арен? Управление, доход и долгосрочная отдача.

Кейс-сессия. На старт. Внимание. Массовый спорт. Как создать уникальное событие, которое хотят все?

Кейс-сессия. Big Data = Big Win. Как большие данные и технологии помогают спортивному бизнесу зарабатывать.

Панельная дискуссия. Поколение побед. Развитие детско-юношеского спорта как национальный приоритет.

Среди ключевых спикеров 2025 года:

Наиль Измайлов , президент Футбольной Национальной Лиги.

Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ, член Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Александра Зайцева, заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации.

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России.

Илья Авербух , призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий.

Светлана Хоркина , двукратная олимпийская чемпионка, президент Ассоциации спортивных клубов по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА.

Мария Киселева , трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая и актриса, руководитель Русского театра на воде, депутат Московской городской думы.

Роман Ротенберг, первый вице-президент Федерации хоккея России.

Владимир Дячок , генеральный секретарь Российской Федерации баскетбола.

Дмитрий Козырев-Гаджиев, исполнительный директор Федерации водных видов спорта России.

Денис Петровский, министр спорта Красноярского края.

Илья Галаев, президент ВФСО «Трудовые резервы», председатель Наблюдательного совета АРКС, президент Федерации гонок дронов России.

Максим Гафуров, генеральный директор «Центра управления и развития спорта Нижегородской области».

«Хочу выразить огромную благодарность организаторам. Такие форумы крайне важны – это возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями и увидеть людей, которые действительно переживают за спорт. Панельные дискуссии были содержательными и полезными, всем было интересно.

Сегодня в России созданы все условия, чтобы дети учились, тренировались и развивались у себя дома. И именно на таких площадках, как этот Конгресс, мы обсуждаем решения, которые помогут двигаться вперед. Надеюсь, в следующем году мы вновь соберемся здесь», – отметил Роман Ротенберг .

В рамках выставочной части «Спорт Бизнес Конгресс» свои решения и продукты представили 27 компаний и брендов. Среди них – «Арена Спорт», Ecoteck, Alpbau, LEDVANCE, «Яровит», PERTiX, Itsports, ЛД «Фили», Mediasystem Group, ГК «МСС-Спорт», «ТифлоТехника», «Русский Свет Интеграция», «Эксергия-Л», «Астрон Билдингс», «Оптимальные инженерные системы», «Пронто Ситинг», VSporte и другие экспоненты.

Конгресс проходил при поддержке Министерства спорта России. Технические партнеры конгресса: «Яровит» и Mediasystem Group. Официальный партнер трансляции: Группа компаний VSporte. Официальный напиток конгресса: Red Finch безалкогольный. Партнеры Конгресса: VK Видео, 1618COS.ME, «Триколор Спорт», Special’ONE , Компания ЛЕГЕНДА, «Кубань-Вино», Природная вода Vorgol, «Олимпийский», Megarega. Генеральный информационный партнер: спортивный телеканал «Матч ТВ».

Официальные информационные партнеры: «Рейтинг Букмекеров», «Советский спорт», «Ведомости. Спорт», «Спорт День за Днем», ODDS, Футбольная Национальная Лига (ФНЛ). Информационные партнеры: Спортс», ГБУ «МосСпортОбъект», «Чемпионат», «ФАКУЛЬТЕТ», Авторский канал Дмитрия Клипина, PARI, CongressTime, Event LIVE, «Строительство.RU», SportHunter, «Активируя спорт», AdIndex.

Дополнением к деловой и выставочной части стали специальные мероприятия – деловая экскурсия, закрытые встречи для партнеров и вечерний прием на легендарном стадионе «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова. Они создали дополнительные возможности для неформального общения, переговоров и обмена опытом между представителями регионов, клубов и бизнеса.

«Спорт Бизнес Конгресс» подтвердил высокий интерес к теме устойчивого развития спортивной инфраструктуры и эффективной модели спорта как бизнеса. Организаторы уже приступили к подготовке следующего «Спорт Бизнес Конгресса», который планируется провести в ноябре 2026 года в Москве. Среди приоритетов – расширение международного участия, усиление тематических треков по инфраструктуре, цифровизации и гуманитарным аспектам спорта, а также развитие выставочной части.