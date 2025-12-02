  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • В Москве прошел «Спорт Бизнес Конгресс». Среди спикеров – Ротенберг, Авербух, Хоркина, Киселева
Фото
3

В Москве прошел «Спорт Бизнес Конгресс». Среди спикеров – Ротенберг, Авербух, Хоркина, Киселева

В Москве прошел «Спорт Бизнес Конгресс».

27-28 ноября на Большой спортивной арене «Лужники» при поддержке Министерства спорта России прошел «Спорт Бизнес Конгресс» – ключевое событие для спортивного бизнеса и индустрии. Мероприятие собрало 1975 участников, в деловой программе выступили 186 экспертов.

На выставке «Спорт Бизнес Конгресса» 27 компаний представили решения для строительства и управления спортивной инфраструктурой, маркетинга, цифровых сервисов и развития массового спорта. Вновь подтвердил свою эффективность формат Бизнес-клуба СБК. В комфортных условиях и с поддержкой специалистов в рамках Конгресса прошло 40 B2B-встреч, каждая из которых имеет потенциал перерасти в заключенный контракт.

В течение двух дней на площадке Конгресса работала многоформатная программа: выставка, пленарные дискуссии, отраслевые сессии, практические кейс-панели и бизнес-клуб. В числе участников – представители федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций, лиг и федераций, профессиональных клубов, девелоперов, инвесторов, операторов спортивных объектов, технологических стартапов и образовательных организаций.

Деловая программа включала 24 сессии и панельных дискуссий. Основными темами стали:

  • Мастер-класс. Аффирмация на успех или как упаковать свой проект, чтобы его поддержали?

  • Экспертная сессия. Как захантить лучших специалистов в спорте?

  • Панельная дискуссия. Спорт 2030: где деньги? – инвестиции, трансформация рынка и новые правила игры в спортивной индустрии ближайших 5 лет.

  • Кейс-сессия. Жизнь после строительства. Как обеспечить долгосрочную эффективность спортивных арен? Управление, доход и долгосрочная отдача.

  • Кейс-сессия. На старт. Внимание. Массовый спорт. Как создать уникальное событие, которое хотят все?

  • Кейс-сессия. Big Data = Big Win. Как большие данные и технологии помогают спортивному бизнесу зарабатывать.

  • Панельная дискуссия. Поколение побед. Развитие детско-юношеского спорта как национальный приоритет.

Среди ключевых спикеров 2025 года:

  • Наиль Измайлов, президент Футбольной Национальной Лиги.

  • Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ, член Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

  • Александра Зайцева, заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации.

  • Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России.

  • Илья Авербух, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий.

  • Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, президент Ассоциации спортивных клубов по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА.

  • Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая и актриса, руководитель Русского театра на воде, депутат Московской городской думы.

  • Роман Ротенберг, первый вице-президент Федерации хоккея России.

  • Владимир Дячок, генеральный секретарь Российской Федерации баскетбола.

  • Дмитрий Козырев-Гаджиев, исполнительный директор Федерации водных видов спорта России.

  • Денис Петровский, министр спорта Красноярского края.

  • Илья Галаев, президент ВФСО «Трудовые резервы», председатель Наблюдательного совета АРКС, президент Федерации гонок дронов России.

  • Максим Гафуров, генеральный директор «Центра управления и развития спорта Нижегородской области».

«Хочу выразить огромную благодарность организаторам. Такие форумы крайне важны – это возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями и увидеть людей, которые действительно переживают за спорт. Панельные дискуссии были содержательными и полезными, всем было интересно.

Сегодня в России созданы все условия, чтобы дети учились, тренировались и развивались у себя дома. И именно на таких площадках, как этот Конгресс, мы обсуждаем решения, которые помогут двигаться вперед. Надеюсь, в следующем году мы вновь соберемся здесь», – отметил Роман Ротенберг.

В рамках выставочной части «Спорт Бизнес Конгресс» свои решения и продукты представили 27 компаний и брендов. Среди них – «Арена Спорт», Ecoteck, Alpbau, LEDVANCE, «Яровит», PERTiX, Itsports, ЛД «Фили», Mediasystem Group, ГК «МСС-Спорт», «ТифлоТехника», «Русский Свет Интеграция», «Эксергия-Л», «Астрон Билдингс», «Оптимальные инженерные системы», «Пронто Ситинг», VSporte и другие экспоненты.

Конгресс проходил при поддержке Министерства спорта России. Технические партнеры конгресса: «Яровит» и Mediasystem Group. Официальный партнер трансляции: Группа компаний VSporte. Официальный напиток конгресса: Red Finch безалкогольный. Партнеры Конгресса: VK Видео, 1618COS.ME, «Триколор Спорт», Special’ONE , Компания ЛЕГЕНДА, «Кубань-Вино», Природная вода Vorgol, «Олимпийский», Megarega. Генеральный информационный партнер: спортивный телеканал «Матч ТВ».

Официальные информационные партнеры: «Рейтинг Букмекеров», «Советский спорт», «Ведомости. Спорт», «Спорт День за Днем», ODDS, Футбольная Национальная Лига (ФНЛ). Информационные партнеры: Спортс», ГБУ «МосСпортОбъект», «Чемпионат», «ФАКУЛЬТЕТ», Авторский канал Дмитрия Клипина, PARI, CongressTime, Event LIVE, «Строительство.RU», SportHunter, «Активируя спорт», AdIndex.

Дополнением к деловой и выставочной части стали специальные мероприятия – деловая экскурсия, закрытые встречи для партнеров и вечерний прием на легендарном стадионе «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова. Они создали дополнительные возможности для неформального общения, переговоров и обмена опытом между представителями регионов, клубов и бизнеса.

«Спорт Бизнес Конгресс» подтвердил высокий интерес к теме устойчивого развития спортивной инфраструктуры и эффективной модели спорта как бизнеса. Организаторы уже приступили к подготовке следующего «Спорт Бизнес Конгресса», который планируется провести в ноябре 2026 года в Москве. Среди приоритетов – расширение международного участия, усиление тематических треков по инфраструктуре, цифровизации и гуманитарным аспектам спорта, а также развитие выставочной части.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
маркетинг
бизнес
logoМихаил Мамиашвили
logoРоман Ротенберг
logoИлья Авербух
logoНаиль Измайлов
logoСергей Кущенко
logoВладимир Дячок
logoСветлана Хоркина
logoМария Киселева
Министерство спорта России
logoЛужники
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения
2 декабря, 14:07
Стали известны победители AdIndex Awards 2025. Церемония награждения прошла 26 ноября в Москве
2 декабря, 11:30
Импинджмент синдром: почему он грозит всем, кто занимается в зале, и как его избежать
1 декабря, 03:50Спецпроект
Тарасова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Надо порадоваться за спортсменов. В зимних видах это будет не скоро»
27 ноября, 12:01
Спортс’’ стал партнером AdIndex Awards 2025 – премии в области рекламы
20 ноября, 14:00
Дегтярев о судействе в России: «Без справедливых и прозрачных решений профессиональный спорт невозможен, а у нас в этой сфере явно есть проблемы»
14 ноября, 17:56
Лев Лещенко: «Олимпиаду показывать необходимо. Невозможно бесконечно жить за занавесом – из-за этого мы отставали во время холодной войны»
13 ноября, 14:18
Счетная палата: «Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена»
11 ноября, 12:19
Депутат Свищев: «Просить отгул за сдачу ГТО — так себе история. Я такое не поддерживаю»
7 ноября, 11:55
Михаил Дегтярев: «Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт. После Олимпийских игр приступим к зимним видам»
5 ноября, 16:29
Ко всем новостям
Последние новости
Топовое сражение в Кубке Италии и битва двух «Юнайтед» в АПЛ
вчера, 06:35
Россияне стали чемпионами мира в спортивных танцах и завоевали 9 комплектов наград в Ассене
3 декабря, 15:17Фото
Казахстан готовится к историческому чемпионату мира по настольному теннису
3 декабря, 06:55
Финал второго сезона «СпортТрек» пройдет в Москве – победителей объявят на Волейбольной арене «Динамо»
2 декабря, 17:45
Топ-сражение на «Камп Ноу» и визит «шпор» в гости с «сорокам»
2 декабря, 08:53
Разборки на вершине таблицы: «Северсталь», «Локо», «Торпедо» и «Динамо» теснят друг друга
28 ноября, 05:53
Шанс выиграть поездку на Зимние игры в Италию! В Игротеке от Яндекс Маркета к Черной пятнице
27 ноября, 09:30Реклама
Новый вызов для чемпиона Казахстана и супербой в Лондоне
26 ноября, 06:54
В Сколково назвали победителей первого СпортТех акселератора – пятнадцать стартапов прошли демо-день
25 ноября, 11:59Фото
Топ-сражение на «Стэмфорд Бридж» и визит «фармацевтов» в гости к «горожанам»
25 ноября, 08:31