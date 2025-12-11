Марк Дэйгнолт: «Не зацикливаемся на победной серии»

Марк Дэйгнолт о 16-матчевой победной серии «Тандер».

Главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт после разгрома «Санз» (138:89) в 1/4 Кубка НБА рассказал об отношении к 16-матчевой победной серии «Тандер».

«Оклахома» – 2-я команда в истории НБА с 24-1 на старте сезона.

«Не стоит зацикливаться на победной серии. Нужно просто играть баскетбол в каждом следующем владении, становиться лучше на ежедневной основе, выигрывать каждую следующую четверть и бороться в очередном матче. Если вы будете делать это и полностью сосредоточитесь на процессе, то наверняка выиграете определенное количество матчей подряд. Но команде, безусловно, следует помнить, что нам еще многое предстоит улучшить. Нам нужно работать, и впереди нас ждет еще много конкурентных испытаний.

Впереди большая часть сезона. При этом ребята отлично справляются с тем, чтобы оставаться полностью сосредоточенными на конкретном моменте, отрабатывать прямо сейчас, и это ставит нас в хорошее положение», – констатировал специалист.