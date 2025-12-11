Видео
1

Шэй Гилджес-Александер и Чет Холмгрен набрали 52 очка на двоих в победном матче с «Финиксом»

«Тандер» разгромили «Санз» в Кубке НБА.

«Оклахома» одержала крупную победу над «Финиксом» (138:89) в 1/4 Кубка НБА.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 28 очков за 27 минут, реализовав 11 из 15 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 3 из 4 штрафных. В его активе также 8 передач на 4 потери, 2 подбора, 2 перехвата и блок-шот.

На счету центрового Чета Холмгрена 24 очка, 8 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота при 9 точных из 13 попыток с игры и 4 из 4 из-за дуги.

«Санз» играли без своего лидера Девина Букера. Ни один из игроков команды не преодолел планку в 20 очков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoШэй Гилджес-Александер
logoБаскетбол - видео
logoФиникс
logoЧет Холмгрен
logoКубок НБА
logoДевин Букер
logoОклахома-Сити
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок НБА. 1/4 финала. 30 очков Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Лейкерс», «Оклахома» разгромила «Финикс»
11 декабря, 06:47
Грэйсон Аллен был удален за жесткий прием против Чета Холмгрена
11 декабря, 04:14Видео
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
10 декабря, 04:28Фото
Главные новости
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
4 минуты назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
10 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
14 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
28 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
32 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
44 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
49 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
55 минут назадВидео
Кубок НБА. 1/2 финала. 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо», «Оклахома» играет с «Сан-Антонио»
сегодня, 04:09Live
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09