Шэй Гилджес-Александер и Чет Холмгрен набрали 52 очка на двоих в победном матче с «Финиксом»
«Тандер» разгромили «Санз» в Кубке НБА.
«Оклахома» одержала крупную победу над «Финиксом» (138:89) в 1/4 Кубка НБА.
Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 28 очков за 27 минут, реализовав 11 из 15 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 3 из 4 штрафных. В его активе также 8 передач на 4 потери, 2 подбора, 2 перехвата и блок-шот.
На счету центрового Чета Холмгрена 24 очка, 8 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота при 9 точных из 13 попыток с игры и 4 из 4 из-за дуги.
«Санз» играли без своего лидера Девина Букера. Ни один из игроков команды не преодолел планку в 20 очков.
