Диллон Брукс о разгроме от «Тандер»: «Я сыграл слишком мягко»

Диллон Брукс назвал свою игру «мягкой».

Форвард «Санз» Диллон Брукс признал, что был недостаточно хорош в четвертьфинале Кубка НБА против «Тандер» (89:138).

В третьей четверти одноклубник Брукса Грэйсон Аллен заработал удаление за жесткий фол.

«Сегодня я сыграл как-то уж слишком мягко. Мне следовало больше проявлять себя, сделать это вместо Грэйсона.

Получил два быстрых фола в первой четверти. Это не то, что требуется. Я должен играть лучше», – констатировал Брукс.