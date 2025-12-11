«Индиана» проявляет интерес к Ивице Зубацу

«Пэйсерс» связались с «Клипперс» по поводу возможного обмена Ивицы Зубаца.

После ухода Майлза Тернера в «Милуоки» «Индиана » ищет долгосрочное решение на позиции центрового. По данным инсайдера Бретта Сигела, клуб вышел на контакт с «Клипперс», чтобы обсудить возможность приобретения центрового Ивицы Зубаца.

Хорватский баскетболист связан контрактом с калифорнийским клубом еще на три года – его средняя годовая зарплата составляет около 19,5 млн долларов. Эта сумма вписывается в платежную ведомость «Индианы», даже с учетом максимальных контрактов Халибертона и Сиакама.

У «Пэйсерс» есть активы для обмена – в том числе Оби Топпин , Беннедикт Матурин и Джарас Уокер . Кроме того, клуб сохраняет права на все свои будущие драфт‑пики первого раунда.

Вопрос в том, готовы ли «Клипперс» вести переговоры. Тем не менее, по словам нескольких руководителей клубов НБА , опрошенных Сигелом, «Клипперс», вероятно, согласятся обсудить сделку – если в нее включат несколько пиков первого раунда.