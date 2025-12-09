4

«Индиана» рассматривает Уокера Кесслера в качестве замены Майлзу Тернеру

«Индиана» изучает рынок в поисках стартового центрового.

После ухода Майлза Тернера «Индиана» столкнулась с необходимостью усилить позицию центрового. По информации инсайдеров из Солт‑Лейк‑Сити, «Пэйсерс» рассматривают Уокера Кесслера из «Юты» как одну из главных целей.

«Индиана» собирается развивать команду, опираясь на разыгрывающего Тайриза Халибертона. При этом текущий состав центровых – Джей Хафф, Айзейя Джексон и Тони Брэдли – не рассматривается руководством как вариант для стартовой пятерки на перспективу.

Напомним, Уокер Кесслер выбыл до конца сезона-2025/26 после операции на плече, но должен полностью восстановиться к старту следующего. «Джаз» и игрок не сумели договориться о продлении контракта, и летом 24‑летний центровой станет ограниченно свободным агентом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Real GM
logoИндиана
logoЮта
logoМайлз Тернер
logoТайриз Халибертон
logoУокер Кесслер
возможные переходы
logoНБА
logoТони Брэдли
logoАйзейя Джексон
logoДжей Хафф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Когда нам стоит сделать ход и найти своего Сиакама?» «Чикаго» строит свою игру по образцу «Индианы»
1 декабря, 15:33
«Индиана» подписала Итана Томпсона и отчислила РэйДжея Денниса
30 ноября, 18:13
Ключевой трехочковый Кона Книппела и победный бросок Паскаля Сиакама стали лучшими моментами игрового дня НБА
30 ноября, 11:04Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
44 минуты назад
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
48 минут назад
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Яннис Адетокумбо предпочтет перейти в «Майами», если не сможет оказаться в «Нью-Йорке»
сегодня, 07:52
Демар Дерозан обошел Винса Картера и занял 23-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА
сегодня, 07:23
Никола Йокич набрал 36+12+8 и пропустил четвертую четверть
сегодня, 06:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
17 минут назад
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
45 минут назад
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39
«Лично я считаю, что это немного отвлекает». Джонатан Айзек раскритиковал дизайн площадок для Кубка НБА
вчера, 18:27