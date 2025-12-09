«Индиана» рассматривает Уокера Кесслера в качестве замены Майлзу Тернеру

«Индиана» изучает рынок в поисках стартового центрового.

После ухода Майлза Тернера «Индиана » столкнулась с необходимостью усилить позицию центрового. По информации инсайдеров из Солт‑Лейк‑Сити, «Пэйсерс» рассматривают Уокера Кесслера из «Юты» как одну из главных целей.

«Индиана » собирается развивать команду, опираясь на разыгрывающего Тайриза Халибертона . При этом текущий состав центровых – Джей Хафф, Айзейя Джексон и Тони Брэдли – не рассматривается руководством как вариант для стартовой пятерки на перспективу.

Напомним, Уокер Кесслер выбыл до конца сезона-2025/26 после операции на плече, но должен полностью восстановиться к старту следующего. «Джаз» и игрок не сумели договориться о продлении контракта, и летом 24‑летний центровой станет ограниченно свободным агентом.