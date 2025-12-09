«Индиана» рассматривает Уокера Кесслера в качестве замены Майлзу Тернеру
«Индиана» изучает рынок в поисках стартового центрового.
После ухода Майлза Тернера «Индиана» столкнулась с необходимостью усилить позицию центрового. По информации инсайдеров из Солт‑Лейк‑Сити, «Пэйсерс» рассматривают Уокера Кесслера из «Юты» как одну из главных целей.
«Индиана» собирается развивать команду, опираясь на разыгрывающего Тайриза Халибертона. При этом текущий состав центровых – Джей Хафф, Айзейя Джексон и Тони Брэдли – не рассматривается руководством как вариант для стартовой пятерки на перспективу.
Напомним, Уокер Кесслер выбыл до конца сезона-2025/26 после операции на плече, но должен полностью восстановиться к старту следующего. «Джаз» и игрок не сумели договориться о продлении контракта, и летом 24‑летний центровой станет ограниченно свободным агентом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Real GM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости