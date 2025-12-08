НБА. Леброн Джеймс набрал 10 очков подряд в клатче и принес «Лейкерс» победу над «Филадельфией», 30 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» обыграть «Торонто» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
«Нью-Йорк» выиграл у «Орландо» (106:100) благодаря 30 очкам Джейлена Брансона.
«Лейкерс» победили «Филадельфию» (112:108) благодаря 10 очкам подряд Леброна Джеймса, набранным в последние 5 минут матча. Всего на счету Джеймса 29 очков (12 из 17 с игры), Лука Дончич оформил трипл-дабл: 31 очко, 15 подборов и 11 передач.
«Бостон» обыграл «Торонто» (121:113), лидер «Селтикс» Джейлен Браун отметился 30 очками, 8 подборами и 5 передачами.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
