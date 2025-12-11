Стали известны детали первого скандального эпизода Лэтрелла Сприуэлла в «Голден Стэйт»

Стали известны подробности забытого скандала Сприуэлла в «Уорриорз».

За два года до скандального эпизода с удушением тренера Пи Джея Карлесимо четырехкратный участник Матча всех звезд Лэтрелл Сприуэлл оказался в центре другого конфликта. В ноябре 1995‑го на тренировке «Голден Стэйт » он вступил в жесткую конфронтацию с Джеромом Керси, легендой «Портленда», перешедшим в «Уорриорз».

Согласно воспоминаниям очевидцев и позднейшим публикациям, конфликт 17 ноября 1995 года начался с того, что Керси толкнул Сприуэлла в спину во время попытки лэй‑апа . В ответ разъяренный Сприуэлл схватил доску «2x4», но товарищи по команде его остановили. Уходя, он пригрозил вернуться с огнестрельным оружием, что вынудило руководство спрятать Керси в раздевалке для его же безопасности.

Однако в тот момент, как игроки «Голден Стэйт », так и тренерский штаб постарались замять историю. Сам Сприуэлл отказывался от комментариев.

Спустя годы, перед финалом НБА 1999 года, где Керси выступал за «Сан-Антонио», а Сприуэлл – за «Нью-Йорк», оба баскетболиста дали схожие комментарии, пытаясь преуменьшить значение случившегося.

«Мы друзья – мы не часто созваниваемся, но и не враги. Я испытываю к Джерому огромное уважение», – сказал Сприуэлл.

«Это в прошлом. Мы пожали руки, все в порядке. Это раздули сверх меры... Вся эта история с доской – лишь для того, чтобы продать газеты», – поддержал его Джером Керси.