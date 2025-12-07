Джейлен Браун: «Чего только о нас не писали после старта 0-3. Пусть напишут сейчас»
Джейлен Браун обратился к хейтерам «Селтикс».
Лидер «Селтикс» Джейлен Браун во время стрима обратился к ненавистникам бостонской команды, которая одержала четыре победы подряд и шесть в последних семи встречах.
«У нас все хорошо прямо сейчас. Чего только о нас не писали после старта 0-3. Пусть напишут сейчас, так и передайте им.
У нас отличная серия, надо продолжать в том же духе», – заявил Браун.
«Бостон» занимает 4-е место на Востоке (14-9).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости