Джейлен Браун: «Чего только о нас не писали после старта 0-3. Пусть напишут сейчас»

Джейлен Браун обратился к хейтерам «Селтикс».

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун во время стрима обратился к ненавистникам бостонской команды, которая одержала четыре победы подряд и шесть в последних семи встречах.

«У нас все хорошо прямо сейчас. Чего только о нас не писали после старта 0-3. Пусть напишут сейчас, так и передайте им.

У нас отличная серия, надо продолжать в том же духе», – заявил Браун.

«Бостон » занимает 4-е место на Востоке (14-9).