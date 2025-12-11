Ноа Вонле: «Пропустил прошлый сезон из-за дел с ФИБА. Приятно снова быть на площадке»

Ноа Вонле провел первый матч в Санкт-Петербурге.

Бигмен Ноа Вонле присоединился к «Зениту» и провел второй матч за команду и первый на домашней арене в Санкт-Петербурге. Хозяева крупно обыграли «Самару» (95:65).

Вонле пропустил прошлый сезон после неудачного опыта в Китае и ряда юридических проблем, в том числе с прошлым агентством.

«Испытываю замечательные эмоции. Пропустил прошлый сезон из-за дел с ФИБА. Приятно снова быть на площадке. Играть здесь, в России, впервые выступить в Санкт-Петербурге – это здорово. У нас отличная команда. С ними приятно соревноваться. Все делятся мячом, помогают друг другу становиться лучше, и это действительно круто. Мне это нравится.

Я продолжал тренироваться. Занимался силовыми пять раз в неделю, играл при каждой возможности и работал над баскетбольными навыками на тренировках дома. Так что я все время оставался в форме, и поэтому чувствую, что адаптируюсь здесь довольно хорошо», – поделился Вонле.