Норман Пауэлл после разгрома «Клипперс»: Меня они больше не волнуют.

Защитник «Майами» Норманн Пауэлл набрал 30 очков в разгромной победе «Майами» над «Клипперс» со счетом 140:123.

Предыдущие 4 сезона Пауэлл провел в составе «парусников», а в прошлом году взял на себя повышенную нагрузку в атаке, пока форвард Кавай Ленард восстанавливался после травмы, и побудил разговоры о своем возможном первом включении в число участников Матча всех звезд.

Однако в межсезонье Пауэлл был обменян в «Майами», поскольку «Клипперс» стремились сохранить финансовую гибкость, уже подписав долгосрочные контракты с Ленардом и защитником Джеймсом Харденом .

«Клипперс » по-прежнему борются с травмами, но, в отличие от предыдущих лет, они находятся на дне турнирной таблицы Западной конференции.

«Я бы никогда не подумал, что у них будет результат 5-16 и такое положение, в котором они находятся сейчас. С этим им самим нужно разбираться. Меня они больше не волнуют», – сказал Пауэлл после матча.

В текущем сезоне 32-летний защитник набирает в среднем лучшие за карьеру 25,9 очка и идет к тому, чтобы третий сезон подряд реализовывать более 40% трехочковых бросков (сейчас 45,8%), а также лидирует в «Хит» по набранным очкам в клатче. По показателю плюс-минус он уступает только звездному центровому «Майами » Бэму Адебайо .