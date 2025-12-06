Билл Симмонс: «Два разных человека отправляли Янниса в «Майами», разговаривая со мной. Обмен братьев Адетокумбо на Хирро, Уэйра, Уиггинса и пики может сработать»

Билл Симмонс предложил вариант обмена Янниса Адетокумбо в «Хит».

Эксперт и аналитик Билл Симмонс считает, что «Майами » может подобрать пакет активов, который устроит «Милоуки» в потенциальном обмене Янниса Адетокумбо .

«Два разных человека отправляли Янниса в «Майами», разговаривая со мной. Есть два сценария, один включает расставание с Бэмом Адебайо, но я думаю, что если вы поворачиваете такое, то хотите оставить Бэма, поэтому второй сценарий мне нравится больше.

Три брата Адетокумбо – вам придется забрать братьев Янниса вместе с ним – в обмен на Тайлера Хирро , Келела Уэйра, Эндрю Уиггинса и пики.

В лице Хирро я получаю парня из топ-45 лиги, который может набирать по 25 очков каждый вечер. Также я получаю очень хорошего молодого центрового, обмениваемый контракт Уиггинса и несколько пиков», – пояснил Симмонс.