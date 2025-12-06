Кристапс Порзингис развеял слухи о возвращении синдрома постуральной ортостатической тахикардии: «Просто плохо себя чувствовал»

Кристапс Порзингис пояснил, что его недомогание не является рецидивом.

Центровой Кристапс Порзингис вернулся в состав «Атланты» после того, как пропустил четыре игры из-за болезни. В прошлом сезоне, еще выступая за «Бостон», баскетболист столкнулся с синдромом постуральной ортостатической тахикардии – состоянием, вызывающим резкое учащение пульса и сильную усталость даже от простого перехода в вертикальное положение. Поэтому его недавний пропуск игр из-за болезни заставил многих задуматься о возможном рецидиве.

«Не скажу, что это было то же самое. Просто я плохо себя чувствовал. Не был здоров, но, повторюсь, это не было тем же, что и в прошлом сезоне, и это хорошие новости.

Я отыграл всего 20 минут, но чувствовал себя хорошо. Конечно, были некоторые шероховатости, но я хочу быть на площадке. Меня убивает мысль, что я не в идеальной форме, но сейчас я чувствую, что движусь в правильном направлении», – сказал Порзингис.

«Хоукс» выпустили центрового со скамейки запасных с ограничением по игровому времени, но Порзингис сразу выглядел уверенно. За 20 минут он набрал 25 очков при 9 попаданиях из 13 бросков.