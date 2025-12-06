  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кристапс Порзингис развеял слухи о возвращении синдрома постуральной ортостатической тахикардии: «Просто плохо себя чувствовал»
1

Кристапс Порзингис развеял слухи о возвращении синдрома постуральной ортостатической тахикардии: «Просто плохо себя чувствовал»

Кристапс Порзингис пояснил, что его недомогание не является рецидивом.

Центровой Кристапс Порзингис вернулся в состав «Атланты» после того, как пропустил четыре игры из-за болезни. В прошлом сезоне, еще выступая за «Бостон», баскетболист столкнулся с синдромом постуральной ортостатической тахикардии – состоянием, вызывающим резкое учащение пульса и сильную усталость даже от простого перехода в вертикальное положение. Поэтому его недавний пропуск игр из-за болезни заставил многих задуматься о возможном рецидиве.

«Не скажу, что это было то же самое. Просто я плохо себя чувствовал. Не был здоров, но, повторюсь, это не было тем же, что и в прошлом сезоне, и это хорошие новости.

Я отыграл всего 20 минут, но чувствовал себя хорошо. Конечно, были некоторые шероховатости, но я хочу быть на площадке. Меня убивает мысль, что я не в идеальной форме, но сейчас я чувствую, что движусь в правильном направлении», – сказал Порзингис.

«Хоукс» выпустили центрового со скамейки запасных с ограничением по игровому времени, но Порзингис сразу выглядел уверенно. За 20 минут он набрал 25 очков при 9 попаданиях из 13 бросков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Кевина Шуинара в соцсети X
logoКристапс Порзингис
logoНБА
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В плей-офф прошлого сезона Кристапс Порзингис играл с синдромом постуральной ортостатической тахикардии
22 октября, 16:08
Кристапс Порзингис о будущем в «Атланте»: «Не хочу торопиться. Просто стараюсь идти день за днем»
15 октября, 13:30
Джефф Тиг: «У Порзингиса контрактный год, «Атланта» выйдет в финал конференции»
21 сентября, 19:55
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
10 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
21 минуту назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
30 минут назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
40 минут назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
52 минуты назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
сегодня, 04:20
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео