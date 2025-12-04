Гафуров о Media Basket: «Тут сложный баскетбол – и в него непросто играть, даже будучи профессионалом»

Филипп Гафуров высказался о Лига Ставок Media Basket.

– В чем для тебя феномен медиабаскетбола?

– Красочно, зрелищно, с характером. Тут сложный баскетбол – и в него непросто играть, даже будучи профессионалом. Мы видели, как в прошлом сезоне приходили люди из [Единой лиги] ВТБ – и видели их результаты. Сложно привыкнуть к другой игре.

В медиа за две минуты можно упахаться, как в обычном баскете за 25. В этом вся суть и прелесть. Если есть характер, яйца и желание, то сможешь играть тут. А после матчей здесь в обычном баскете будет намного проще.

– Три проигранных финала подряд – как это пройти?

– Думаю, три финала подряд – это лучше, чем этот перстень (за победу в турнире – Спортс”). DAWGS – молодцы, им только уважение. Но мы не закончим, пока не выиграем. Это наша работа, наш спорт. Мы должны проходить через эти поражения, не опускать руки, не говорить: «Я больше не хочу».

У нас так не будет. Надо держать себя в узде и быть тем, кем ты являешься в плане баскетбола.

– В полуфинале ты под своим кольцом накрыл Мозгова. Что почувствовал?

– Ничего. Тиме – огромное уважение, мы в сборной были вместе. Главное – без травм.

Блокшот или бросок через кого-то – это все неважно. Я другого плана игрок. Многое умею на площадке, но в какой-то момент что-то всегда идет не так. Я не робот, не железный человек, чтобы выдерживать такие нагрузки… Финал это показал.

Могу ли я сказать, что проиграли из-за меня? В какой-то части – да. Я мог сделать больше. Физически меня не хватило – и это только моя вина.

– Психология влияет?

– В медиа ее роль больше, чем в обычном баскете. Тут можно шепнуть человеку на ухо, что он плохой, – и у него руки начнут трястись. Трешток, все дела. Есть много нюансов.

Но у нас в команде работает лучший баскетбольный психолог РФ. Это мои слова, но уверен – так скажет каждый. Без него мы бы не дошли до финала. Да, спортсмены иногда говорят, что не могут довериться [психологу]. Но если ты хочешь работать над собой, помогать команде – надо делать все возможное. А не отнекиваться.

– Ты счастлив в медиабаскетболе?

– На данный момент – да. Такого, как здесь, нет нигде. 10 тысяч на трибунах в профбаскете – только на самых важных матчах.

А такой фанбазы, как наша, нигде нет. Которая реально орет, гонит вперед и хочет, чтобы мы выиграли. Просто молодцы. За них обидно, что не дали им порадоваться.

Медиабаскет – праздник баскетбола. Сейчас у нас 10 тысяч [на трибунах], а будет 20. Потому что тут красиво. Это факт. И главное – все становится уже профессиональным.

– Как этот день – проигранного финала – проведешь?

– Сложно сказать. Сил нет, эмоций нет. Выпью пива, как это ни странно. Поговорю с близкими, чьи слова мне важны, кто видел игру. Они скажут, как я смотрелся. Понимаю, что не показал максимум – не знаю, что со мной…

Завтра – отдохну. В воскресенье начинаются игры UBA (сильнейшая лига России среди любительских команд – Спортс”), 5 на 5. Нет времени расслабляться. Скоро уже следующий сезон Media Basket, надо готовиться. Мечтаю, чтобы мой труд в седьмом сезоне окупился, – рассказал экс-игрок ЦСКА в интервью автору Спортса’’ Артему Терентьеву.

24-летний Гафуров покинул ЦСКА в декабре 2024 года и подписал контракт с медиакомандой HOOPS. На профессиональном уровне он выступал за ЦСКА, «Самару» и «Нижний Новгород». Также Гафуров вызывался в сборную России.

21 ноября на «ЦСКА Арене» прошли решающие матчи шестого сезона Лига Ставок Media Basket. В финале DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова обыграли звезд ютуба Hoops (53:38) и забрали чемпионство.

