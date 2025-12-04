«Лейкерс» и «Уорриорз» проявляют интерес к Херберту Джонсу
«Лейкерс» хотят заполучить одного из лучших оборонительных игроков НБА.
«Лейкерс» и «Уорриорз» входят в список ведущих команд Западной конференции, которые хотели бы выменять форварда «Пеликанс» Херберта Джонса. Об этом сообщает Clutch Points.
В 2024 году Джонс был включен в первую символическую пятерку оборонительных игроков НБА.
В 16 матчах за «Новый Орлеан» в сезоне-25/26 Херб набирает в среднем 9,5 очка, 3,8 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
