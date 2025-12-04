11

«Лейкерс» и «Уорриорз» проявляют интерес к Херберту Джонсу

«Лейкерс» хотят заполучить одного из лучших оборонительных игроков НБА.

«Лейкерс» и «Уорриорз» входят в список ведущих команд Западной конференции, которые хотели бы выменять форварда «Пеликанс» Херберта Джонса. Об этом сообщает Clutch Points.

В 2024 году Джонс был включен в первую символическую пятерку оборонительных игроков НБА.

В 16 матчах за «Новый Орлеан» в сезоне-25/26 Херб набирает в среднем 9,5 очка, 3,8 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
logoЛейкерс
logoНовый Орлеан
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoХерберт Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место
24 ноября, 20:01
Вырвиглазные площадки НБА вернулись. Ранжируем их от халтуры до произведения искусства
22 ноября, 19:00
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
17 ноября, 16:36
НБА. Кубок. 49 очков Стефена Карри позволили «Голден Стэйт» одолеть «Сан-Антонио», трипл-дабл Джеймса Хардена (41+14+11) помог «Клипперс» обыграть «Даллас» (2 ОТ) и другие результаты
15 ноября, 05:45
Главные новости
Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия». Матч в прямом эфире показывает ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт
3 минуты назадВидео
Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Нью-Йорком» и покинул площадку
5 минут назадВидео
Дрэймонд Грин: «Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле»
35 минут назад
НБА. «Нью-Йорк» играет с «Орландо», «Филадельфия» примет «Лейкерс» и другие матчи
46 минут назад
Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
сегодня, 17:01
Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
сегодня, 16:47
Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)
сегодня, 16:20
Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»
сегодня, 15:50
Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»
сегодня, 15:03
Максим Шарифьянов: «В НБА тренеры – это менеджеры, единицы смогли бы работать в Европе»
сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера
22 минуты назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие матчи
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Тренто», «Венеция» встречается с «Канту» и другие матчи
сегодня, 16:28
Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
сегодня, 16:27
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Сен-Кантеном», «Бурк» принимает «Нантер»
сегодня, 15:51Live
Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»
сегодня, 15:28
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»
сегодня, 15:16
ACB. Бросок под сирену Серхио Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Баскония» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 14:35
Адриатическая лига. «Клуж» сыграет с «Партизаном», «Цедевита Олимпия» примет «Илирию»
сегодня, 12:25
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл
сегодня, 11:23