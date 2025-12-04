«Лейкерс» и «Уорриорз» проявляют интерес к Херберту Джонсу

«Лейкерс» хотят заполучить одного из лучших оборонительных игроков НБА.

«Лейкерс » и «Уорриорз» входят в список ведущих команд Западной конференции, которые хотели бы выменять форварда «Пеликанс» Херберта Джонса . Об этом сообщает Clutch Points.

В 2024 году Джонс был включен в первую символическую пятерку оборонительных игроков НБА .

В 16 матчах за «Новый Орлеан » в сезоне-25/26 Херб набирает в среднем 9,5 очка, 3,8 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.