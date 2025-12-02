43 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»

Митчелл набрал 43 очка в победном матче против «Пэйсерс».

Лидер «Кливленда » защитник Донован Митчелл провел очередную результативную игру и привел команду к победе над «Индианой» (135:119).

В активе звездного игрока 43 очка (16 из 27 с игры, 4 из 10 трехочковых, 7 из 9 штрафных), 9 подборов и 6 передач при 3 потерях.

Со стороны «Пэйсерс» самым результативным стал форвард Паскаль Сиакам с 26 очками.

«Кливленд» вел в счете после трех четвертей (99:90) и набрал первые пять очков четвертой 12-минутки, сохранив комфортное преимущество до конца встречи.