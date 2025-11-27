«Монако» оштрафован Евролигой на 300 тысяч евро, запрет на регистрацию новых игроков и тренеров продлен до совершения всех выплат до долгам клуба

«Монако» получил новые дисциплинарные санкции.

Клуб Алексея Федорычева был обвинен в задержке платежей по своим обязательствам, сокрытии документации и недостаточном сотрудничестве с регулирующими органами Евролиги. После рассмотрения ситуации финансовая палата лиги оштрафовала «Монако» на 300 тысяч евро.

Организации предписано выплатить все задолженности. До решения финансовых вопросов клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров.

«Монако » в данный момент занимает место в верхней половины таблицы с результатом 8-5.