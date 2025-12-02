НБА. 38 очков Луки Дончича не спасли «Лейкерс» в матче против «Финикса», 32 очка и 13 подборов Энтони Дэвиса помогли «Далласу» обыграть «Денвер» и другие результаты

2 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Клипперс» проиграли «Майами» (123:140), несмотря на 36 очков (12 из 21 с игры) форварда Кавая Ленарда. Во второй четверти при равном счете «Хит» удался рывок 32:4, определивший ход встречи.

«Даллас» победил «Денвер» (131:121), несмотря на трипл-дабл (29+20+13) центрового Николы Йокича. Форвард «Мэверикс» Энтони Дэвис отметился 32 очками (13 из 23 с игры) и 13 подборами.

«Финикс» прервал 7-матчевую победную серию «Лейкерс» (125:108), несмотря на 38 очков (15 из 26 с игры) и 11 подборов защитника Луки Дончича. Лидер «Санс» защитник Девин Букер получил травму паха в первой четверти и не вернулся в игру.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.