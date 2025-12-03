  • Спортс
  НБА. 38 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт», 42 очка Брауна помогли «Бостону» победить «Нью-Йорк» и другие результаты
НБА. 38 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт», 42 очка Брауна помогли «Бостону» победить «Нью-Йорк» и другие результаты

3 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Голден Стэйт» уступил действующему чемпиону «Оклахоме». «Бостон» победил «Нью-Йорк», на счету Джейлена Брауна 42 очка.

