«Анадолу Эфес» расстался с главным тренером Игором Кокошковым

Игор Кокошков уволен из «Анадолу Эфеса».

«Анадолу Эфес» сообщил об увольнении главного тренера Игора Кокошкова . 53-летний сербский специалист возглавил турецкий клуб этим летом, вернувшись из НБА.

Основная часть карьеры Кокошкова прошла в тренерских штабах клубов американской лиги в качестве ассистента. Специалист недолго возглавлял «Финикс» (2018/19) и «Фенербахче» (2020/21), а также работал со сборными Грузии, Словении и Сербии.

«Анадолу Эфес » идет с результатом 5-8 в Евролиге и 6-3 в чемпионате Турции.