«Анадолу Эфес» расстался с главным тренером Игором Кокошковым
Игор Кокошков уволен из «Анадолу Эфеса».
«Анадолу Эфес» сообщил об увольнении главного тренера Игора Кокошкова. 53-летний сербский специалист возглавил турецкий клуб этим летом, вернувшись из НБА.
Основная часть карьеры Кокошкова прошла в тренерских штабах клубов американской лиги в качестве ассистента. Специалист недолго возглавлял «Финикс» (2018/19) и «Фенербахче» (2020/21), а также работал со сборными Грузии, Словении и Сербии.
«Анадолу Эфес» идет с результатом 5-8 в Евролиге и 6-3 в чемпионате Турции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Анадолу Эфеса»
