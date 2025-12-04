Тайрон Лю: «Крис Пол просто не подошел команде. Жаль, что так получилось, но он найдет другую возможность для себя»

Тайрон Лю прокомментировал расставание с Крисом Полом.

Разыгрывающий Крис Пол был отстранен от деятельности «Клипперс ». Главный тренер Тайрон Лю поделился мнением о ситуации.

«Не принимаю чью-то сторону в ситуации. Мне она не нравится в целом в плане Криса Пола. Но все пошло не так, как мы хотели. Он просто не подошел команде. Мы это поняли, и организация сделала свой выбор. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет.

Не думаю, что это поможет команде. Наш результат не из-за игры Криса Пола. Мы просто не подошли друг другу. Так случилось. Мне не хочется видеть, как такое происходит с Полом. Я его очень уважаю, он мой друг. Такое не должно происходить с великими игроками. Но он найдет для себя другую возможность», – заключил Лю.