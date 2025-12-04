31+5+5 Де’Аарона Фокса принесли «Сан-Антонио» победу над «Орландо»

Де’Аарон Фокс продолжает вести «Сперс» за собой.

Травмы ведущих игроков не сбили победный ход «Сан-Антонио ». Команда снова взяла верх в гостях у «Орландо » (114:112).

Главным действующим лицом на площадке стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс. В его активе 31 очко, 5 подборов и 5 передач. Фокс реализовал 11 из 20 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 6 из 9 штрафных.

В составе «Мэджик» выделялся форвард Франц Вагнер . У него 25 очков (9 из 17 с игры), 4 подбора, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.