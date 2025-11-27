37 очков Де’Аарона Фокса выбили «Портленд» из Кубка НБА
Де’Аарон Фокс привел «Сперс» к очередной победе.
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс пропустил начало чемпионата, но теперь стремительно набирает форму и ведет за собой команду в отсутствие Виктора Вембаньямы.
В победной игре с «Портлендом» (115:102) в рамках Кубка НБА Фокс стал самым результативным в составе.
На его счету 37 очков, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата за 37 минут при 11 точных из 25 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 12 из 12 с линии.
Поражение «Блэйзерс» и победа «Мемфиса» над «Пеликанс» в параллельном матче лишили «Портленд» шансов на выход в плей-офф Кубка НБА.
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости