37 очков Де’Аарона Фокса выбили «Портленд» из Кубка НБА

Де’Аарон Фокс привел «Сперс» к очередной победе.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс пропустил начало чемпионата, но теперь стремительно набирает форму и ведет за собой команду в отсутствие Виктора Вембаньямы.

В победной игре с «Портлендом» (115:102) в рамках Кубка НБА Фокс стал самым результативным в составе.

На его счету 37 очков, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата за 37 минут при 11 точных из 25 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 12 из 12 с линии.

Поражение «Блэйзерс» и победа «Мемфиса» над «Пеликанс» в параллельном матче лишили «Портленд» шансов на выход в плей-офф Кубка НБА.