Люк Корнет исполнил победный блок-шот в матче с «Орландо»

Центровой «Сан-Антонио » Люк Корнет стал героем концовки в матче с «Орландо ».

Корнет накрыл бросок Франца Вагнера из-под кольца на последних секундах при «+2» – 114:112. «Сперс» одержали очередную победу без травмированных Виктора Вембаньямы и Стефона Касла.

В активе Корнета 5 очков, 7 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота за 28 минут.