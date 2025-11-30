«Бакс» прервали серию из 7 поражений в матче с «Нетс», Дёмин не играл
«Милуоки» прервал неудачную серию во встрече с командой Егора Дёмина.
«Милуоки» в субботу удалось прервать серию из 7 поражений в домашнем матче с «Бруклином» – 116:99.
Предыдущий успех «Бакс» был датирован 15 ноября. Неудачный отрезок отбросил команду Дока Риверса за пределы зоны плей-ин (9-12).
В составе «Нетс» (3-16) на площадку не вышел россиянин Егор Дёмин, который днем ранее обновил личный рекорд результативности в НБА (23 очка). Клуб предоставил 8-му номеру драфта-2025 отдых на вторую игру бэк-ту-бэка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
