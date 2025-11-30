1

«Бакс» прервали серию из 7 поражений в матче с «Нетс», Дёмин не играл

«Милуоки» прервал неудачную серию во встрече с командой Егора Дёмина.

«Милуоки» в субботу удалось прервать серию из 7 поражений в домашнем матче с «Бруклином» – 116:99.

Предыдущий успех «Бакс» был датирован 15 ноября. Неудачный отрезок отбросил команду Дока Риверса за пределы зоны плей-ин (9-12).

В составе «Нетс» (3-16) на площадку не вышел россиянин Егор Дёмин, который днем ранее обновил личный рекорд результативности в НБА (23 очка). Клуб предоставил 8-му номеру драфта-2025 отдых на вторую игру бэк-ту-бэка.

