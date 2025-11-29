Жорди Фернандес: «Занимаюсь не тренерской работой, а пытаюсь заставить парней выкладываться и сохранять концентрацию»

Жорди Фернандес отметил главную нынешнюю проблему «Нетс».

Команда Егора Дёмина уступила «Филадельфии» (103:115). Российский разыгрывающий стал лучшим в составе «Нетс», но основная доля его продуктивности пришлась на вторую половину матча. Команда в целом испытывала проблемы с набором очков и защитой против быстрых атак.

«Мы вернулись к началу. Мне приходится все время упираться в одно и то же. Заставлять парней выкладываться на площадке и сохранять концентрацию, а не выполнять реальные тренерские обязанности. С этим мы сейчас в основном боремся.

Мне нравится, что парни стараются прогрессировать, работают над собой. Но отрезками мне приходится просить играть по-настоящему, энергично и собранно. Это реальная проблема», – заявил главный тренер Жорди Фернандес .

«Главный посыл тренера в том, что нужно выходить с одинаковой интенсивностью всем, от первого в составе до последнего игрока на скамейке. Когда этого нет, он сразу дает понять», – поделился Дэнни Вольф.

«Чтобы побеждать, нужно сохранять одинаковый уровень энергии на всем протяжении матча. Дело не в каких-то отдельных игроках, а во всем коллективе», – рассказал Дёмин.