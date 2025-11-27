Дрэймонд Грин: «Наша защита – полное дерьмо. Суть в том, что соперник чувствует, сталкиваясь с твоей обороной. Сейчас он не чувствует ничего»

Дрэймонд Грин раскритиковал защиту «Уорриорз».

«Голден Стэйт » уступил «Хьюстону » в кубковой игре – 100:104.

«Наша защита – полное дерьмо. Дело не в цифрах. Дело в ощущениях на площадке, а там разочарование за разочарованием. В защите главное – настрой и поведение. Постоянные провалы убивают твой настрой, твой кураж. И остается просто мягкая команда.

Это больше цифр. Суть в том, что соперник чувствует, сталкиваясь с твоей обороной. Сейчас он не чувствует ничего, никакой противостоящей силы.

Мы, конечно, продолжаем останавливать атаки. У нас отличный тренерский штаб, отличные защитные схемы. Но никакой силы.

Нужны индивидуальные усилия. От каждого из нас. Нужно отвечать на все вызовы. Если справляешься со своими вызовами, команда тоже заработает. И пока что мы индивидуально отвратительны.

Я плох в поддержании высокого командного духа, в воодушевлении. Предпочитаю песочить, это моя стезя, и время пришло», – заявил форвард Дрэймонд Грин после матча.