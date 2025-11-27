20

Джимми Батлер: «Мы не боремся за подборы и позволяем соперникам делать все, что захотят»

Джимми Батлер критически отозвался о действиях «Уорриорз».

«Голден Стэйт» уступил «Хьюстону» и идет с результатом 10-10.

«В ближайшее время нам нужно будет стать идеальными. Нашего спасителя не будет на площадке, но даже когда он доступен, мы сами осложняем себе жизнь. У Карри слишком сложная работа, ему приходится быть Бэтменом из Бэтменов, чтобы нас тащить за собой.

Мы не вытесняем соперника из «краски» и не боремся за подборы. Не слушаем отчеты о соперниках, позволяем всем делать все, что угодно. Открытые броски, проходы под кольцо, штрафные. Просто печально.

Не знаю, начинается ли это со старта матча, и мне, честно говоря, все равно. Надо просто делать. Это наша задача. Не Стива Керра, не слушайте его. Они разбирают все, что нам нужно делать. Дают нам все необходимые рецепты, нужно просто исполнять», – заключил форвард Джимми Батлер.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2964 голоса
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoДжимми Батлер
logoХьюстон
logoСтефен Карри
logoНБА
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стеф Карри получил травму бедра в проигранном матче с «Хьюстоном»
27 ноября, 05:58Видео
Стефен Карри вышел на разминку в кроссовках Li-Ning с расцветкой Batman
22 ноября, 05:08Видео
«Уорриорз» дали отдых Карри, Батлеру и Грину, клуб завершил серию из 17 матчей за 29 дней в 12 городах
20 ноября, 05:45
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
30 минут назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
53 минуты назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40