Джимми Батлер: «Мы не боремся за подборы и позволяем соперникам делать все, что захотят»

Джимми Батлер критически отозвался о действиях «Уорриорз».

«Голден Стэйт » уступил «Хьюстону » и идет с результатом 10-10.

«В ближайшее время нам нужно будет стать идеальными. Нашего спасителя не будет на площадке, но даже когда он доступен, мы сами осложняем себе жизнь. У Карри слишком сложная работа, ему приходится быть Бэтменом из Бэтменов, чтобы нас тащить за собой.

Мы не вытесняем соперника из «краски» и не боремся за подборы. Не слушаем отчеты о соперниках, позволяем всем делать все, что угодно. Открытые броски, проходы под кольцо, штрафные. Просто печально.

Не знаю, начинается ли это со старта матча, и мне, честно говоря, все равно. Надо просто делать. Это наша задача. Не Стива Керра, не слушайте его. Они разбирают все, что нам нужно делать. Дают нам все необходимые рецепты, нужно просто исполнять», – заключил форвард Джимми Батлер .