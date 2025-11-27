«Голден Стэйт» отправил Кумингу, Мелтона и Сантоса в G-Лигу для набора игровой формы
«Уорриорз» отправили трех игроков в фарм-клуб для набора формы.
«Голден Стэйт» временно перевел трех баскетболистов в фарм-клуб команды из G-лиги «Санта-Круз» для участия в тренировочном матче.
Для форварда Джонатана Куминги и разыгрывающего Де’Энтони Мелтона находятся на завершающей стадии восстановления после травм, в то время как форвард Ги Сантос получит возможность улучшить свою игровую форму.
Все трое вернутся в основной команду «Уорриорз» сразу после тренировки.
