Энтони Дэвис о «Лейкерс» или «Клипперс» в качестве предпочтительного соперника для возвращения: «Это реальный вопрос?»

Энтони Дэвис назвал команду, против которой очень хочет сыграть .

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис ответил на вопрос о том, в каком матче предпочел бы вернуться в состав после травмы.

В пятницу «Мэверикс» сыграют с бывшей командой бигмена «Лейкерс», а в субботу сойдутся с «Клипперс».

«Это реальный вопрос? Вы знаете, против кого я хочу сыграть. Но пока непонятно, каким будет решение. Будем разбираться, в каком матче мне было бы лучше выйти с точки зрения медиков и тренеров.

Конечно же, мне бы хотелось сыграть против «Лейкерс», но самое главное – вернуться в принципе. Пятница это будет или суббота, мы решим позже», – признался Энтони.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
