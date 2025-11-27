Энтони Дэвис о «Лейкерс» или «Клипперс» в качестве предпочтительного соперника для возвращения: «Это реальный вопрос?»
Энтони Дэвис назвал команду, против которой очень хочет сыграть .
Форвард «Далласа» Энтони Дэвис ответил на вопрос о том, в каком матче предпочел бы вернуться в состав после травмы.
В пятницу «Мэверикс» сыграют с бывшей командой бигмена «Лейкерс», а в субботу сойдутся с «Клипперс».
«Это реальный вопрос? Вы знаете, против кого я хочу сыграть. Но пока непонятно, каким будет решение. Будем разбираться, в каком матче мне было бы лучше выйти с точки зрения медиков и тренеров.
Конечно же, мне бы хотелось сыграть против «Лейкерс», но самое главное – вернуться в принципе. Пятница это будет или суббота, мы решим позже», – признался Энтони.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
